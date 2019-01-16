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Родной дед заставлял 8-летнюю внучку смотреть порно и приставал к ней

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- ВБ
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В Астане осудили 66-летнего пенсионера. Мужчину признали виновным в развращении своей несовершеннолетней внучки, пишет NUR.KZ со ссылкой на Первый канал Евразия.

По материалам дела, летом прошлого года дедушка часто оставался дома наедине со своей восьмилетней внучкой. Мужчина заставлял девочку смотреть фильмы для взрослых. А после и вовсе начал к ней приставать.

Вскоре о странном отношении дедушки ребенок рассказал родителям. Мужчину задержали.

На днях прошло последнее судебное заседание по резонансному делу. Дело рассматривалось за закрытыми дверями.

В итоге суд признал пенсионера виновным в развращении малолетней и осудил на 17 лет лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/376070
Теги:
Казахстан, несовершеннолетние, педофилия, семейное насилие, суд, порнография, уголовное дело
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