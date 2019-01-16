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Убивший себя подросток видел "черные тени"

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- Екатерина Улитина
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В Оше повесился 13-летний подросток. Об этом VB.KG сообщили в УВД города Ош.

По данным милиционеров, мальчик совершил суицид 15 января в сарае, во дворе дома. На его теле эксперты не обнаружили следов физического насилия.

- Родители рассказали, что за несколько дней до случившегося он пожаловался на то, что видит черные тени. Но родители не обратили на это внимание и сказали, что это пройдет, - рассказали в УВД южной столицы.

Данный факт был зарегистрирован в реестре преступлений. Ведется расследование по статье "Доведение до самоубийства".


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URL: https://www.vb.kg/376071
Теги:
несовершеннолетние, Ош, суицид, преступление, Кыргызстан, УВД
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