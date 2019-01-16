Иса Омуркулов: Штраф за плевки должен быть 200 сомов

Депутат Иса Омуркулов считает штрафы за плевки в размере 5500 сомов слишком большими. Таким мнением он поделился с изданием govori.tv.

По словам народного избранника, можно было бы ограничиться меньшими суммами.

- В целом, вся это сегодняшняя ситуация с новыми кодексами и штрафами показала нам, что правительство их слабо проработало. Очень много для людей непонятных моментов. К примеру почему многие функции, которые были в введении ГУОБДД, были переданы министерству транспорта? И таких подобных вопросов достаточно. Тот же штраф за плевки слишком высок. Можно было бы поставить штраф 200-300 сомов. В то же время я согласен, что плеваться в общественных местах свидетельствует о бескультурье и отсутствии воспитания и поэтому все же соответствующие меры необходимы, - сказал Омуркулов.