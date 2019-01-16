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Иса Омуркулов: Штраф за плевки должен быть 200 сомов

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- Бакыт Стамов
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Депутат Иса Омуркулов считает штрафы за плевки в размере 5500 сомов слишком большими. Таким мнением он поделился с изданием govori.tv.

По словам народного избранника, можно было бы ограничиться меньшими суммами.

- В целом, вся это сегодняшняя ситуация с новыми кодексами и штрафами показала нам, что правительство их слабо проработало. Очень много для людей непонятных моментов. К примеру почему многие функции, которые были в введении ГУОБДД, были переданы министерству транспорта? И таких подобных вопросов достаточно. Тот же штраф за плевки слишком высок. Можно было бы поставить штраф 200-300 сомов. В то же время я согласен, что плеваться в общественных местах свидетельствует о бескультурье и отсутствии воспитания и поэтому все же соответствующие меры необходимы, - сказал Омуркулов.


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URL: https://www.vb.kg/376072
Теги:
закон, нарушения, штраф, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, плевки, Иса Омуркулов
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Комментарии
Нуржан
16.01.2019, 17:44

Одни балбесы написали чушь, другие балбесы даже не читая ввели в действие это Кодекс, а третьи балбесы теперь спорят сколько должен быть штраф за плевок. Анекдот. Мусор не убирается, экология еле дышит, экономика в упадке, госуправление из одних неучей, а они плевок обсуждают. Одним словом - БАЛБЕСЫ в костюмах и галстуках.

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