Погода
$ 69.76 - 69.90
€ 79.00 - 80.22

По Кыргызстану - геомагнитное "штормовое". До весны 42 дня

614  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане 17 января днем без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Бишкеке температура воздуха ночью −5, днем +6 градусов.

- В Иссык-Кульской области ночью −9, днем +5, в Таласской - ночью −6, днем +7, в Нарынской ночью −17, днем −8. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −8, днем до +7 градусов.

Геомагнитная обстановка спокойная. Напоминаем, сильная магнитная буря прогнозируется 24-25 января.

Восход солнца в 08:30, закат – в 17:55. Долгота дня 09:22.

До весны 42 дня.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376085
Теги:
Кыргызгидромет, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан, прогноз погоды
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  