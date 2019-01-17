По Кыргызстану - геомагнитное "штормовое". До весны 42 дня

В Кыргызстане 17 января днем без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Бишкеке температура воздуха ночью −5, днем +6 градусов.

- В Иссык-Кульской области ночью −9, днем +5, в Таласской - ночью −6, днем +7, в Нарынской ночью −17, днем −8. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −8, днем до +7 градусов.

Геомагнитная обстановка спокойная. Напоминаем, сильная магнитная буря прогнозируется 24-25 января.

Восход солнца в 08:30, закат – в 17:55. Долгота дня 09:22.

До весны 42 дня.