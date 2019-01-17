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ОСАГО не будет? Правительство признает недочеты в законе

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- Екатерина Улитина
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Введение обязательного страхования автогражданской ответственности предлагают отложить еще на два года. Вице-премьер-министр Жениш Разаков признал, что законодательство в этой сфере не доработано.

Сегодня, 17 января, на заседании Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров заявил, что закон по ОСАГО сырой, и его введение нужно отложить на начало 2021 года.

Жениш Разаков признал, что в законодательстве есть определенные недочеты. Правительство в скором времени готовится их исправить. Предложение депутата вице-премьер-министр комментировать не стал.


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URL: https://www.vb.kg/376092
Теги:
ДТП, страхование, Кыргызстан, автомобили, Жогорку Кенеш, ОСАГО, Торобай Зулпукаров, Жениш Разаков
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Комментарии
Citizen
17.01.2019, 13:02

Молодец Зулпукаров!!! Депутаты поддержите его инициативв, она правильная!

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зулпик то насильник
17.01.2019, 13:18

Citizen

Молодец Зулпукаров!!! Депутаты поддержите его инициативв, она правильная!

что правильного в том, что и так по себе правильно и он ничего нового не сказал? народ про осаго уже столько говорит, что все всё поняли. вот если бы Зулпик говорил про то что Асылбек управляет парламентом, а Соке страной и вообще вся родня Соке сидит на жирных местах, то другой разговор, сам бы пошел защищать Зулпика от всех, но ка мы знаем, Зулпик то верный пес Асылбека. Поэтому не надо делать пиар на том, что и так лежит на поверхности. 

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Ас
17.01.2019, 13:22

Логично

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разум
17.01.2019, 14:43

Хвала Аллаху!

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