ОСАГО не будет? Правительство признает недочеты в законе

Введение обязательного страхования автогражданской ответственности предлагают отложить еще на два года. Вице-премьер-министр Жениш Разаков признал, что законодательство в этой сфере не доработано.

Сегодня, 17 января, на заседании Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров заявил, что закон по ОСАГО сырой, и его введение нужно отложить на начало 2021 года.

Жениш Разаков признал, что в законодательстве есть определенные недочеты. Правительство в скором времени готовится их исправить. Предложение депутата вице-премьер-министр комментировать не стал.