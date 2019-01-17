Обвиняемый в разжигании "межнаца" просит прощения у президента

Гражданин Кыргызстана Алмазбек Айдаров, на которого, по его словам, в ГКНБ завели уголовное дело по 299 статье УК КР (Разжигание межнациональной розни), обратился к президенту Жээнбекову с просьбой помочь ему. Его видеообращение к главе государства появилось в интернете.

По словам Айдарова, он очень сожалеет, что распространял провокационные видео через WhatsApp.

- В октябре 2018 года в ГКНБ на меня завели уголовное дело, и мне грозит от 4 до 7 лет заключения. Я очень сожалею о содеянном. Всему причина мои непонимание и незнание. От безысходности, уважаемый Сооронбай Шарипович, вынужден был обратиться к вам. Очень прошу вас мне помочь. Я отец двоих детей и, кроме того, моя жена беременна. Отец - участник Чернобыльских событий и инвалид. Мать домохозяйка. Есть еще сестрёнки и братишки. Всех их только я обеспечиваю. Я прошу простить меня, - обратился он к главе государства.

О каком именно случае идет речь, в ГКНБ выяснить не удалось, но стоит отметить, что именно в октябре прошлого года Госкомитет нацбезопасности распространил пресс-релиз о том, что был задержан 29-летний распространитель провокационных видео. Сообщалось, что он создал группу в мессенджере и размещал видеоролики провокационного характера, направленные на разжигание межнациональной вражды. В частности, видео с избиением узбеков.