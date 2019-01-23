Кто виноват, что в Кыргызстане плохо думают про китайцев?

Сегодня начинается очередная сессия Жогорку Кенеша. Работа депутатов на прошлой неделе была отчасти нарушена антикитайскими митингами. Напомним нашим читателям, что происходило в стенах парламента, пока на улице бушевали противники китайского присутствия в Кыргызстане.

- Сотни нелегалов работают на базарах, при этом МВД, агентство по Миграции, ГРС, нацбезопасность ничего не предпринимают. Почему вы ничего не делаете? Возможно ответственные сотрудники получают взятки и закрывают глаза на происходящее? - задался вопросом депутат Максат Сабиров.

Как объяснил замминистра внутренних дел Курсан Асанов, до сих пор нелегальных мигрантов могли лишь оштрафовать и только через год, если не устранены нарушения, начать процедуру выдворения. Правда, эта процедура была не отработана и далеко не всегда осуществлялась. С введением новых кодексов ситуация должна измениться, пообещал замминистра внутренних дел.

Другой депутат Дстан Бекешев упрекнул членов правительства в плохой информационной работе.

- Вы только сейчас говорите, что всего 60 кыргызских девушек вышли замуж за граждан Китая, а в мессенджерах и соцсетях пишут, что их 60 тысяч. Почему вы раньше не озвучивали эту информацию? Из-за плохой информационной работы правительства, они (люди на площади) вышли на митинг. Надо было раньше успокоить людей, - сказал Дастан Бекешев.