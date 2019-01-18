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Минтранс остался без главы. Депутаты не успели назначить нового министра

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- Екатерина Улитина
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Накануне депутаты Жогорку Кенеша не успели принять решение о назначении нового министра транспорта и дорог. Вопрос отложили на следующую неделю.

Ранее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев предложил в качестве нового министра транспорта Жаната Бейшенова. Вчера на пленарном заседании депутаты должны были одобрить или отклонить его кандидатуру. Однако парламентарии так и не дошли до этого вопроса.

Из 9 пунктов повестки депутаты успели рассмотреть лишь два. Послеобеденное время они посвятили обсуждению антикитайских настроений и проблем в миграционных законах Кыргызстана.

Прежний министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов подал в отставку 15 декабря, после того как его заместителя задержали по подозрению в коррупции.


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URL: https://www.vb.kg/376109
Теги:
Минтранском, назначение, транспорт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Жамшитбек Калилов
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Комментарии
Эх
18.01.2019, 10:28

Никого не назначат все равно никто не пострадает. Даже целое министерствө расформируют и все равно ничего не измениться. У нас 80% госслужбы ненужные организации.

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водитель
18.01.2019, 11:08

Эх

Никого не назначат все равно никто не пострадает. Даже целое министерствө расформируют и все равно ничего не измениться. У нас 80% госслужбы ненужные организации.

Это так 

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Аскар
18.01.2019, 11:20

Ну хоть один день деньги народа не будут воровать, ничего, подождем. 

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