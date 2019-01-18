Минтранс остался без главы. Депутаты не успели назначить нового министра

Накануне депутаты Жогорку Кенеша не успели принять решение о назначении нового министра транспорта и дорог. Вопрос отложили на следующую неделю.

Ранее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев предложил в качестве нового министра транспорта Жаната Бейшенова. Вчера на пленарном заседании депутаты должны были одобрить или отклонить его кандидатуру. Однако парламентарии так и не дошли до этого вопроса.

Из 9 пунктов повестки депутаты успели рассмотреть лишь два. Послеобеденное время они посвятили обсуждению антикитайских настроений и проблем в миграционных законах Кыргызстана.

Прежний министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов подал в отставку 15 декабря, после того как его заместителя задержали по подозрению в коррупции.