Наконец-то дали "заслуженных" деятелям культуры с многолетним стажем

Эстрадный юморист Абдылда Иманкулов из рук президента Сооронбая Жээнбекова получил звание "Заслуженного артиста Кыргызстана". Вручение наград ему и другим деятелям прошло 17 января в госрезиденции "Ала Арча".

По данным СМИ, для самого эстрадного артиста это стало неожиданностью.

"Лучше поздно, чем никогда. Поэтому огромное спасибо президенту! Все таки в этом году исполнилось 35 лет как я на эстраде", - сказал Иманкулов.

Кроме него звание "Заслуженного артиста Кыргызстана" получили и другие отечественные деятели, которые десятки лет посвятили себя искусству.

К примеру, артистка театра и кино Таалайкан Абазова проработала в театре более 20 лет.

Режиссер высшей категории Национальной киностудии "Кыргызфильм" им. Т. Океева Сакыбек Карабаев снялся в нескольких фильмах, самый первый из которых вышел еще в 1985 году.

Солистка оркестра народных инструментов им. К. Орозова Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова Гульнара Омурзакова на эстраде также более 20 лет.

Также этой награды удостоились известный манасчи Рысбай Исаков, артист Нарынского областного академического музыкально-драматического театра им. М. Рыскулова Жумакун Маадемилов и многие другие.

Отметим, 27-летняя певица Самара Каримова, которая уже успела прославиться своими короткими назначениями, получила это звание в 26 лет. По этому поводу экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова в свое время выразила возмущение. В частности, она напомнила про Закон "О государственных наградах КР", согласно которому такое звание присуждается только тем лицам, которые проработали в области культуры и искусства не менее 15 лет.

К слову напомним, что депутат Тазабек Икрамов получил звание "Отличник образования", имея за спиной только 2-летний стаж работы преподавания физкультуры.