Албек Ибраимов подозревается в нанесении ущерба более 1 млн долларов

17 января Албеку Ибраимову вручено уведомление о подозрении в совершении преступления. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР.

В рамках расследования уголовного дела по факту реализации ОАО "ТНК "Дастан" 100% пакета акций ОАО "Пансионат "Солнечный берег" по заниженной стоимости в соответствии с действующими Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами КР Ибраимов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.43 ч.2 и ст.205 ч.3 п.п.1,2 (организация и руководство в растрате вверенного имущества, совершенное в особо крупном размере лицом, которому было вверено имущество в связи с исполнением им служебных обязанностей) УК КР.

Главным следственным управлением ГКНБ КР установлено, что под руководством и по указанию Албека Ибраимова, в бытность его заместителем руководителя аппарата президента КР, председателем правления ОАО "ТНК "Дастан" Юрием Васильевым были реализованы 100% акций ОАО "Пансионат "Солнечный берег" по заведомо заниженной стоимости.

В результате чего ущерб ОАО "ТНК "Дастан", 98% доли которого принадлежат государству в лице Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве КР, от указанной сделки купли-продажи составил 82 750 556 сомов. Что в долларовом эквиваленте на сегодняшний день составляет порядка 1 млн 145 тысяч долларов США.

В ходе следствия нынешний владелец 100% пакета акций ЗАО "Пансионат "Солнечный берег" М.Б. полностью возместил ущерб в размере 82 750 556 сомов.