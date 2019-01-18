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Штормовое! На Бишкек надвигается шквалистый ветер!

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- Виктория Григоренко
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МЧС предупреждает о шквалистом ветре в отдельных районах Кыргызстана в вечернее время. Об этом сообщает ведомство.

- В Бишкеке и Чуйской долине порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду, - предупреждает МЧС КР.

А согласно онлайн метеоданным, до конца января средняя дневная температура по республике будет колебаться в пределах +4…+9 градусов, ночная – 0…-4. Сильных морозов не предвидится.

Осадки – дождь со снегом, согласно онлайн счетчику, ожидаются во второй половине дня в воскресенье 20 января, понедельник 21 января и первую половину вторника – 22 января.

В среду 23 января начнется потепление. К концу месяца до +9 днем и -1 ночью.

Сегодня, по информации Кыргызгидромета, по Кыргызстану без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

- В Бишкеке температура ночью −3, днем +12 градусов. В Иссык-Кульской области ночью −10 градусов, днем +5. В Таласской - ночью −6, днем +13 градусов. В Нарынской ночью −20 градусов ночью и −10 днем. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −5, днем до +10 градусов, - проинформировали синоптики.


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URL: https://www.vb.kg/376112
Теги:
погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан, шквалистый ветер, прогноз погоды
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