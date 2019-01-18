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Неизвестные разграбили швейных цех, где работали лица с ОВЗ

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- Оксана Гут
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В ночь с 13 на 14 января неизвестные лица, взломав замок входной двери, проникли в швейный цех, расположенный в подвальном помещении на одной из улиц в селе Сокулук и похитили 5 швейных машинок и два утюга. Тем самым 25-летнему гр. Б.А. был причинен значительный материальный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что в цеху работали лица с ограниченными возможностями здоровья.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) ОВД Сокулукского района Чуйской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района и проводила разбирательства по этому факту. Были опрошены сам потерпевший и работники цеха.

По данному факту Следственной службой были даны касающимся службам следственными поручения. Проводится досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/376115
Теги:
ГУВД, инвалиды, кража, Сокулукский район, Чуйская область, швейная отрасль, Кыргызстан, пострадавшие
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