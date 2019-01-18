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Девочка стала жертвой автонаезда

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- Оксана Гут
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В Бишкеке сегодня, 18 января, примерно в 7.40 автомобиль "Хонда Фит" сбил подростка. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

Автонаезд произошел на пересечении улиц Койбагарова и Юнусалиева.

Отмечается, что девочка 2003 г.р. переходила дорогу на пешеходном переходе. В результате полученных травм она была госпитализирована в 3-ю детскую горбольницу.

Водитель 1986 г.р. находился в трезвом состоянии и с места ДТП не скрывался. Он задержан. Авто поставлено на штрафстоянку.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков. Ведется досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/376118
Теги:
ДТП, несовершеннолетние, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие, автонаезд
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