Что делать, если на улице неожиданно остановил сотрудник милиции?

"Меня задержали на улице и хотят увезти в РОВД. Что делать?" Такую памятку опубликовала правозащитная организация "Коалиция против пыток в Кыргызстане".

Итак, что делать, если вас на улице остановил сотрудник милиции.

- Представитель правоохранительных органов имеет право на подобный шаг для установления личности человека, даже если он не совершает административного правонарушения. Однако должностное лицо не имеет права без каких-либо оснований задерживать его дальше, если тот предъявил ему документ, удостоверяющий личность.

Какие документы должен показать милиционеру гражданин?

- Паспорт, военный или студенческий билет, водительское удостоверение и так далее.

Права граждан при задержании сотрудником милиции:

- Знать причину остановки или проверки документов. Попросить милиционеров представиться и предъявить служебное удостоверение, назвать место работы и должность. При необходимости позвонить в Службу "102" или на телефон доверия (0312)486453, а также родным или близким. По требованию граждан милиционер обязан назвать свои фамилию, место работы, предъявить служебное удостоверение. Так как Закон обязывает сотрудников ВД проявлять уважение к гражданам.

Может ли кыргызстанец отказаться показывать свои документы?

- Нет, при проверке вы должны их показать. В противном случае сотрудник правоохранительных органов может задержать вас до установления личности.

Как вести себя, если сотрудник милиции попросил пройти с ним в отделение, но при этом не объяснил конкретных причин?

- Следует попросить его представиться, предъявить служебное удостоверение, назвать место работы, должность, сообщить причину задержания. Если сотрудник милиции настаивает на том, чтобы гражданин последовал с ним в РОВД для проверки личности, нужно подчиниться. При этом человек имеет право позвонить и сообщить об этом своим родным, - пояснили правозащитники.