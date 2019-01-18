Погода
$ 69.76 - 69.89
€ 79.40 - 80.12

Уметалиева: Если бы Бабакулов был моим зятем, я бы им гордилась!

568  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правозащитница Токтайым Уметалиева опровергла родственную связь с активистом Аманболом Бабакуловым – организатором вчерашнего митинга в Бишкеке, о чем заявила редакции VB.KG.

По ее словам, Бабакулов всего лишь работал у нее в газете.

- Это провокация определенных сил. С другой стороны, если бы у меня действительно был такой зять, то я бы этим гордилась. Он молодец, что поднял такую проблему, как незаконная миграция в стране. Что в этом плохого, я не могу понять, - отметила Уметалиева.

Вместе с этим правозащитница напомнила, что активист Бабакулов был одним из активных участников апрельской революции, который потом отказался от наград.

- Он прошел определенную школу роста, работая рядом со мной. Поэтому я горжусь, что у меня есть такие дети. Он молодец, организовавший несколько проектов. Именно по его инициативе был организован проект "письмо президенту", - добавила она.

Отметим, по данным отечественных СМИ, Аманбол Бабакулов доводится зятем Токтайым Уметалиевой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376122
Теги:
Китай, миграция, митинг, Кыргызстан, площадь Ала-Тоо, Аманбол Бабакулов, Антикитайский митинг, Токтайым Уметалиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  