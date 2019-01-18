Уметалиева: Если бы Бабакулов был моим зятем, я бы им гордилась!

Правозащитница Токтайым Уметалиева опровергла родственную связь с активистом Аманболом Бабакуловым – организатором вчерашнего митинга в Бишкеке, о чем заявила редакции VB.KG.

По ее словам, Бабакулов всего лишь работал у нее в газете.

- Это провокация определенных сил. С другой стороны, если бы у меня действительно был такой зять, то я бы этим гордилась. Он молодец, что поднял такую проблему, как незаконная миграция в стране. Что в этом плохого, я не могу понять, - отметила Уметалиева.

Вместе с этим правозащитница напомнила, что активист Бабакулов был одним из активных участников апрельской революции, который потом отказался от наград.

- Он прошел определенную школу роста, работая рядом со мной. Поэтому я горжусь, что у меня есть такие дети. Он молодец, организовавший несколько проектов. Именно по его инициативе был организован проект "письмо президенту", - добавила она.

Отметим, по данным отечественных СМИ, Аманбол Бабакулов доводится зятем Токтайым Уметалиевой.