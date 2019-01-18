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Судимый за убийство отчим ногами избил малолетнюю падчерицу

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- Екатерина Улитина
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В Ысык-Атинском районе отчим избил несовершеннолетнюю девочку. Он наступил ей ногой на голову, бил по лицу и плечам. Его приговорили к 1 году лишения свободы в колонии усиленного режима.

Акт судебного решения опубликован на сайте Верховного суда.

14 мая 2018 года отчим, который ранее был неоднократно судим, в том числе за убийство, находясь в состоянии алкогольного опьянения без причины избил свою несовершеннолетнюю падчерицу. Судебно-медицинская экспертиза установила у девочки травмы: сотрясение мозга, кровоподтеки и ссадины на лице и верхней конечности.

Мать девочки рассказала на суде, что в день инцидента она вместе с сожителем выпивала в гостях, потом он отправился домой, а она позвонила дочери, чтобы та собрала младшего брата и ушла из дома. Женщина добавила, что отчим, когда был пьяным, часто бил девочку. Однако та не успела уйти. Когда мать вернулась домой, она нашла дочь избитой и отвезла ее в больницу.

По решению Чуйского областного суда мужчину приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Верховный суд оставил приговор в силе.

О примененном наказании в отношении матери, которая, судя по всему, систематически оставляла своих детей в опасности, не сообщается.


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URL: https://www.vb.kg/376124
Теги:
Верховный суд, избиение, насилие, приговор, семейное насилие, суд, Чуйская область, Кыргызстан, избил ребенка
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