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Пьяный силовик угрожал бутылке вина расстрелом

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- Екатерина Улитина
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В магазине Токмака пьяный мужчина потребовал у продавщицы открыть ему бутылку вина. Когда она отказалась, он приставил пистолет к горлышку и заявил, что выстрелит в бутылку. За пьяную выходку он получил 6 лет лишения свободы, условно.

Приговор опубликован на сайте Верховного суда.

Инцидент произошел 15 декабря 2018 года. В этот день мужчина отмечал юбилей тещи в одном из ресторанов Токмака. На суде он признался, что во время банкета "выпил немного вина". Несмотря на это, сел за руль и отвез семью домой, а сам поехал в магазин. По дороге он увидел спящего на улице человека, остановился и посадил его к себе в машину.

Потом они вместе выпили бутылку водки. Когда алкоголь закончился, мужчина отвез нового приятеля к нему домой. На суде он так и не смог вспомнить его адрес.

На полпути к дому нетрезвый водитель решил еще немного выпить и остановился рядом с магазином "Кун Тун" в Токмаке. Взяв бутылку вина кагор "Черный жемчуг", он потребовал, чтобы продавщица налила ему напиток в стакан. Получив отказ, он вытащил из кармана пистолет и приставил к горлышку бутылки, угрожая прострелить ее.

Позже выяснилось, что пистолет был не боевой, а сигнальный. Но посетители и продавщица этого не знали. Девушка, испугавшись, что мужчина начнет стрельбу, выполнила его просьбу, но он не успокоился и попросил дать ему лимон в качестве закуски. Так как лимона в ассортименте не было, дебошир получил мандарин, заплатил 38 сомов и покинул магазин.

На следующий день владелец торговой точки обратился в милицию. Дебошира быстро нашли – им оказался 38-летний житель Каракола, который по работе переехал в Токмак. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". На суде он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Владелец магазина, кстати, простил ценителя хмельного напитка и отказался от претензий.

Токмокский городской суд приговорил каракольца к 6 годам лишения свободы. Учитывая, что раньше у него не было проблем с законом, наказание посчитали условным с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, после случившегося мужчину уволили, но он остался военнообязанным.

Отметим, военнообязанными являются - сотрудники силовых структур после увольнения из армии или других военизированных структур (милиция, ГКНБ, таможны, финпол и так дале). Кроме того, военнообязанными могут быть медики, сотрудники железной дороги, работники сферы энергетики, коммуникаций и некоторых других профессий.


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URL: https://www.vb.kg/376130
Теги:
алкоголь, военная служба, оружие, приговор, стрельба, суд, Токмак, Чуйская область, Кыргызстан
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