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Илим Карыпбеков пока не решил, будет ли баллотироваться в гендиректоры КТРК

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- Бакыт Стамов
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В связи с тем, что 19 марта этого года заканчивается срок полномочий действующего гендиректора КТРК Илима Карыпбекова, на главном телеканале страны объявили конкурс на замещение этой должности. Об этом сообщается на сайте общественной телерадиовещательной корпорации.

Требования, предъявляемые к претендентам следующие: высшее образование, свободное владение госязыком, другие языки предпочтительны, опыт практической руководящей работы не менее 5 лет, знание и понимание принципов работы телевидения и радио, а также особенностей КТРК.

Кроме того, кандидат не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях.

В настоящее время пока еще никто не подал документов. Об этом редакции VB.KG подтвердила член ОНС КТРК Сыягуль Караман.

По ее словам, условия конкурса были опубликованы только сегодня.

- Кандидаты должны сдать документы до 18 февраля текущего года. Только после этого мы сможем озвучить имена претендентов на должность гендиректора КТРК, - сказала она.

Сам глава КТРК Илим Карыпбеков, к которому редакция VB.KG обратилась за комментарием, пока еще не решил будет ли он баллотироваться на следующий срок.

- Время еще есть, и я пока подумаю над этим, - сказал он коротко.

Отметим, в соответствии с Законом "Об общественной телерадиовещательной корпорации", генеральный директор КТРК избирается сроком на 4 года.


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URL: https://www.vb.kg/376135
Теги:
конкурс, Кыргызстан, Илим Карыпбеков, Сыягуль Караман, ОНС, КТРК
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