Назначена дата суда по делу лже-знахаря Хашима Зайналиева

Судебное заседание по делу Хашима Зайналиева будет рассматриваться в понедельник 21 января. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Верховного суда КР.

Отмечается, что процесс начнется в 9:30 в Октябрьском районном суде Бишкека.

В ГУВД столицы сказали, что народный целитель с жалобой на изменение меры пресечения в суд не обращался. Он по-прежнему находится в СИЗО №1 Бишкека.

Материалы дела были отправлены в судебную инстанцию еще в декабре.

Напомним, на Хашима Зайналиева возбуждено уголовное дело по статье 122 УК КР "Незаконное врачевание".

Поводом послужила его попытка вылечить пятилетнюю девочку от онкологического заболевания. После чего ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Этот случай поднял сильный резонанс в обществе, с требованием привлечь к ответственности лже-лекаря граждане обращались и к президенту Сооронбаю Жээнбекову.