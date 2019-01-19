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Браконьер убил краснокнижную туркестанскую рысь

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- Бакыт Стамов
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8 января 2018 года инспектор экотехнической безопасности Джалал-Абадской области Жуман Чыныев поймал на месте преступления жителя села Сумсар Чаткальского района Ж. Ж., который застрелил туркестанскую рысь.

Об этом vb.kg сообщил сам инспектор Чыныев.

По его словам, дела нарушителя Ж. Ж. было передано в РУВД Чаткальского района, где на него был наложен штраф в размере 50 тысяч сомов.

Отметим, в связи с тем, что количество туркестанской рыси резко сократилось в Кыргызстане она была включена в Красную книгу.


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URL: https://www.vb.kg/376137
Теги:
Красная книга, убийство, Кыргызстан, животные, ГАООС и ЛХ
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