Помогите найти! 7 вышла из дома и исчезла Наталья Пичулист

ОВД Аламединским районом разыскивается без вести пропавшая Пичулист Наталья Владимировна 1965 года рождения, которая 7 января 2019 года примерно в 22:00 часов вышла из дома расположенного в с.Аламедин

пер.Чуйский и не вернулась.

Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие, нос прямой.

Была одета: шапка синего цвет с бубенчиком, куртка серо-голубого цвета, брюки светло-леопардового цвета, футболка белого цвета, платок темно-коричневого цвета, на ногах галоши черного цвета.

Особые приметы: на обеих ногах ниже колен имеются шрамы от операции.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении гр. Пичулист Н.В. обращаться по телефонам: дежурную часть ОВД Аламединского района 0(312) 36-35-27, СКМ розыск 0(312)36-35-23, 0(550) 51-09-05, 0(704)

31-25-05, 0(550) 34-33-63 или в 102.

Заранее благодарим за оказанное содействие!

Пресс-служба ГУВД Чуйской области