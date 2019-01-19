Вокруг Театра оперы и балета разгорается новый скандал

Ведущий оперный солист театра оперы и балета имени Малдыбаева Таир Бейшеев записал видеообращение, в котором рассказывает о "страшном мероприятии", проходящем сегодня, 19 января, в стенах театра.

- Происходит просто ужас! Я не могу говорить сейчас. Там, где выступали великие сыны и дочери Кыргызстана, происходит какое-то мероприятие страшное. Называется Дота. Может быть я отстал, может быть это какое-то дурное поколение, которое может это делать, - говорит Таир Бейшеев.

Сегодня в Театре оперы и балета действительно проходит финал кибер-лиги по DOTA 2. Приглашение на мероприятие распространяла компания Билайн. В своём сообщении компания объясняет, что "киберлига Beeline - инициатива, направленная на развитие игрового спорта в Кыргызстане и поддержание игроков, которые за счет участия в соревнованиях смогут реализовывать себя как профессиональные киберспортсмены. На международной арене игроки давно признаются спортсменами, а за самим киберспортом - большое будущее. В дальнейших планах компании - создание площадки для игрового сообщества, отбор игроков, которые смогут представлять киберлигу Beeline на международных соревнованиях".

Отметим, в 2015 году большой скандал вызвал банкет, на котором депутат Горкенеша Бишкека и его гости трапезничали на сцене Театра оперы и балета.

Реакция Министерства культуры на происходящее пока не озвучена.