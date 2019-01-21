На Иссык-Куле погиб начальник управления Госэкотехинспекции

В Иссык-Кульском районе 20 января примерно в 20.15 в результате ДТП погиб мужчина 1974 г.р. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД Иссык-Кульской области.

Водитель за рулем Lexus 470 между селами Тору-Айгыр и Чырпыкты не справился с управлением. В результате чего авто опрокинулось. Он скончался на месте. В салоне машины пассажиров не было.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Расследованием занимается ОВД Иссык-Кульского района.

Как отметили в УОБДД, погибший - начальник межрегионального управления Госэкотехинспекции Мирлан Абдрахманов.

В 2017 году он был старшим инспектором по городу Бишкек, позже стал главой управления по городу Каракол, Тюпскому, Ак-Суйскому и Джети-Огузскому районам.