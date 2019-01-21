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Уголовные дела Жанторо Сатыбалдиева и Осмонбека Артыкбаева передадут в суд

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- Бакыт Стамов
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Расследование по уголовным делам в отношении экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева и экс-депутата Осмонбека Артыкбаева завершено. Об этом редакции VB.KG сообщил пресс-секретарь ГНКБ Рахат Сулайманов.

По его словам, обоим предъявлено обвинение по 303 статье УК КР (коррупция).

- Адвокаты сейчас знакомятся с материалами дела. После чего оно будет передано в суд, - пояснил представитель ГКНБ.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев обвиняется по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. В СИЗО ГКНБ он находится с июня. По версии следствия Осмонбек Артыкбаев содействовал скорейшему заключению контракта с компанией ТВЕА по завышенной цене.

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев также с июня находится в СИЗО ГКНБ в качестве одного из подозреваемых по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/376151
Теги:
ГКНБ, СИЗО, ТЭЦ, Жанторо Сатыбалдиев, Осмонбек Артыкбаев, Китай, суд, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, арестован депутат
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Комментарии
Анастас
21.01.2019, 15:43

Я так понимаю Артыкбаев всю вину перекинет на Сатыбалдиева и Исакова. Сам скорее всего превратится в свидетеля. По идее у Сатыбалдиева отобрали Ихлас, может дадут минимум, вдруг начнет говорить о рейдерсокм захвате. 

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