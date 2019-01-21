Уголовные дела Жанторо Сатыбалдиева и Осмонбека Артыкбаева передадут в суд

Расследование по уголовным делам в отношении экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева и экс-депутата Осмонбека Артыкбаева завершено. Об этом редакции VB.KG сообщил пресс-секретарь ГНКБ Рахат Сулайманов.

По его словам, обоим предъявлено обвинение по 303 статье УК КР (коррупция).

- Адвокаты сейчас знакомятся с материалами дела. После чего оно будет передано в суд, - пояснил представитель ГКНБ.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев обвиняется по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. В СИЗО ГКНБ он находится с июня. По версии следствия Осмонбек Артыкбаев содействовал скорейшему заключению контракта с компанией ТВЕА по завышенной цене.

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев также с июня находится в СИЗО ГКНБ в качестве одного из подозреваемых по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека.