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Чем ближе выборы в парламент, тем безумнее законы

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- Виктория Григоренко
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Депутат ЖК Кенжебек Бокоев намерен внести поправки в ст. 101 "Рассмотрение Жогорку Кенешем ежегодных отчетов" и ст. 125 "Досрочное освобождение от должности" в законе "О регламенте ЖК КР".

В частности он предлагает дать парламенту возможность принимать решение о досрочном освобождении чиновников Генпрокуратуры, Нацбанка, Счетной палаты и премьер-министра с должности, если ЖК признает их отчет о проделанной работе неудовлетворительным.

Эксперты уверены, внесение подобных "усилений" может грозить весьма неприятными для страны последствиями – от лоббирования личных интересов отдельных парламентариев до боязни надзорного органа возбуждать уголовные дела их ставленников.

Политолог Шерадил Бактыгулов напомнил, что даже в странах с сильным парламентом у законодательного органа нет таких полномочий.

- Это однозначно станет инструментом давления на правительство, НБ КР и Генпрокуратуру. Ясно, что подобная инициатива направлена на усиление полномочий исключительно самих депутатов ЖК. Более того, законопроект может рассматриваться, как попытка уничтожить систему издержек и противовесов, которая помогает удерживать тот хрупкий баланс, который у нас сложился. То есть в итоге мы получим коллективный диктат, который ничем не лучше единоличного, - подчеркнул VB.KG Бактыгулов.

Политолог перефразировал цитату римского мыслителя, который на его взгляд хорошо отображает происходящее в парламенте.

- Чем ближе к выборам в ЖК, тем безумнее законы. Но если выстроится предложенная система подотчетности, то соблюдение законности, денежно-кредитная политика будет зависеть от 3-5 депутатов, работающих в комитете. И это, как всегда у нас, станет новым предметом торга, - уверен Бактыгулов.

По мнению политолога, данная инициатива парламентариев ничто иное¸ как попытка депутатов создать проблему для решения своих личных целей.

- Это старая, апробированная годами тактика. Целью таких предложений является вовсе не забота о народе, не желание повысить ВВП страны, улучшить экспорт или благосостояние общества, а сугубо личные моменты. Более того, если депутаты получат власть над генпрокуратурой, то с большей частью коррупционных дел, как связанных с парламентариями, так и с аффилированными с ними лицами, можно попрощаться. Ведь рано или поздно начнется давление на надзорный орган, - резюмировал Шерадил Бактыгулов.

В свою очередь пполитик Феликс Кулов уверен, предлагаемые Кенжебеком Бокоевым поправки - не самоуправство, а желание привести конституционную норму в соответствие с Законом КР.

- Предложенная инициатива идет в рамках Конституции КР. В Основном законе прописано, что освобождение председателя Нацбанка, генпрокурора, главы Счетной палаты возможно "в случаях, предусмотренных законом". А вот недоверие премьер-министру выражается большинством парламентского корпуса. И президент в этом случае может либо принять предложение по его отставке, либо не согласиться. Но важный момент кроется в том, что сделать это можно лишь "в случаях, предусмотренных законом". То есть должно быть четко оговорено, в каких. Иначе это будет уже открытое нарушение Конституции КР. Так что обернется указанный законопроект в случае принятия плюсом или минусом для страны, зависит от упомянутого мной нюанса, - пояснил VB.KG Феликс Кулов.

Обсуждая инициативу парламентария пользователи Кирнета высказывают мнение, что получи проект закона одобрение Жогорку Кенеша, стране следует приготовиться к обрушению нацвалюты, как инструмента для улучшения своих показателей бизнесменов-депутатов, давления на надзорный орган и нестабильную ситуацию с частым переизбранием кабмина и его главы. Причем, последнее и вовсе может перерасти в межфракционное противостояние в ЖК.


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URL: https://www.vb.kg/376154
Теги:
Генеральная прокуратура, НБ КР, Счетная палата, законопроект, парламент, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Нацбанк, Кенжебек Бокоев, Феликс Кулов, Шерадил Бактыгулов
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