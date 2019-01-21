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Торговый центр избавился от медведицы. Где она теперь?

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- Екатерина Улитина
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Контактный зоопарк "Зоосмешарики", расположенный в торговом центре Ала-Арча, продал 9-месячную медведицу Машу. Об этом VB.KG сообщила хозяйка медвежонка, которая представилась Маликой.

Примерно с июня 2018 года медведица жила на третьем этаже бишкекского торгового центра в вольере размером 2,5 на 2,5 квадратных метров. В конце декабря на одном из форумов появилось объявление о продаже животного за 2,5 тысячи долларов. Редакция VB.KG позвонила по указанному в объявлении номеру телефона.

- Буквально вчера медведицу продали и увезли. Без разрешения нового владельца я не могу сообщить, кто ее купил и где она теперь будет жить. Но я уверяю, что у нее будут хорошие условия и о ней будут заботиться. Я бы не отдала животное кому попало, - заявила Малика.

Скорее всего медвежонок теперь будет жить в другом зоопарке - в Асанбае.

По словам Малики, медведица родилась в России, там ее купили и привезли в Бишкек. У животного есть все необходимые документы и прививки. Женщина утверждает, что медведица ручная и не опасна для посетителей.

Кстати, медведица не единственный крупный обитатель "Зоосмешариков". В таком же тесном вольере живет пони, собака и павлин. Животных поменьше, например кроликов, используют как инвентарь для семейных фотоснимков.

В Госинспекции по защите окружающей среды и лесного хозяйства VB.KG сообщили, что уже сегодня зоопарк проверят специалисты ведомства.

- Мы проверим наличие необходимых документов на животных, соблюдение норм и правил их содержания, - пообещали в пресс-службе ГАОСЛХ.

Однако правила соблюдения техники безопасности сотрудники проверять не будут. Этим должна заниматься Госэкотехинспекция. Ведомство пока не доступно для комментариев.

Директор зоопарка в Караколе Салтанат Сеитова рассказала VB.KG, что в Кыргызстане нет утвержденных норм и правил, которые должны соблюдать все зоопарки.

- Наши госструктуры говорят, что не располагают нормативными актами, которые регулируют работу зоопарков. Но есть законы, которые позволяют использовать старые регламенты. В нашем случае советские. Да, они существенно устарели, но это лучше, чем ничего. В конце концов это же явное нарушение, когда медведь и лошадь живут на третьем этаже здания, в котором полно людей, детей. Если бы кто-то привел лошадь в квартиру на третьем этаже, сразу начали бы писать жалобы, - уверена Салтанат Сеитова.


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URL: https://www.vb.kg/376155
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, Госэкотехинспекция, животные, досуг, ГАООС и ЛХ
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Комментарии
зоопарк?
21.01.2019, 18:37

Не успели сдоить с тц вот и говорят бред-винегрет про лошадь на 3 этаже и советские нормативы, ха-ха!

Раньше куда смотрели, везде нарушения можно найти,их чтоли учить .

Еще бы царские законы вспомнили, ну что за бюрократы, загрузить не могут на ровном месте, дети прямо.

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