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За рулем "Мерседеса", попавшего в ДТП в Бишкеке, был сотрудник милиции

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- Оксана Гут
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За рулем машины Mercedes-Benz,столкнувшейся с Toyota Avensis, в результате чего на месте погибла молодая женщина, находился сотрудник ГУВД Бишкека. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД столицы.

По данным ведомства, все трое оставшихся в живых– пассажир и двое водителей госпитализированы в 4-ю горбольницу и находятся в тяжелом состоянии. У них множественные травмы и ушибы.

Отмечается, что милиционер не был при исполнении.

Факт аварии зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Предварительных причин аварии в УОБДД не называют. Назначены все необходимые экспертизы, виновника ДТП выявит следствие.

Тем временем, в Социальной сети Instagram журналист Азият Жекшеев опубликовал фото с места происшествия и просит очевидцев откликнуться.

Сразу несколько пользователей написали о том, что в Mercedes-Benz находились сотрудники милиции, которые были пьяны.

Эту информацию в УОБДД столицы пока не подтвердили.


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URL: https://www.vb.kg/376156
Теги:
алкоголь, ДТП, погибшие, экспертиза, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие, больница, следствие, ГУВД
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Комментарии
Xxx
21.01.2019, 12:52

Как это МВД не называет .Опять бухие менты влетели .И как всегда дело замнут .

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