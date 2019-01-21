За рулем "Мерседеса", попавшего в ДТП в Бишкеке, был сотрудник милиции

За рулем машины Mercedes-Benz,столкнувшейся с Toyota Avensis, в результате чего на месте погибла молодая женщина, находился сотрудник ГУВД Бишкека. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД столицы.

По данным ведомства, все трое оставшихся в живых– пассажир и двое водителей госпитализированы в 4-ю горбольницу и находятся в тяжелом состоянии. У них множественные травмы и ушибы.

Отмечается, что милиционер не был при исполнении.

Факт аварии зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Предварительных причин аварии в УОБДД не называют. Назначены все необходимые экспертизы, виновника ДТП выявит следствие.

Тем временем, в Социальной сети Instagram журналист Азият Жекшеев опубликовал фото с места происшествия и просит очевидцев откликнуться.

Сразу несколько пользователей написали о том, что в Mercedes-Benz находились сотрудники милиции, которые были пьяны.

Эту информацию в УОБДД столицы пока не подтвердили.