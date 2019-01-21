Чубак ажы Жалилов не будет праздновать свой день рождения

У экс-муфтия Чубака ажы Жалилова сегодня день рождения, но праздновать его он не будет. Об этом редакции VB.KG подтвердил его адвокат Акин Токталиев.

По его словам, по исламским принципам не принято справлять подобные даты.

- Возможно в кругу семьи его могут поздравить, а так, официально, они не празднуют. Для каждого мусульманина каждый день должен быть праздником. Проснулся живым и здоровым, значит уже праздник. Я и сам придерживаюсь таких же принципов, - сказал Токталиев.

Стоит отметить, что в исламском мире сложилось неоднозначное отношение к празднованию дней рождения. Есть мнение, что нельзя отмечать праздники представителей других религий, куда относится и день рождения.

Некоторые мировые исламские богословы утверждают, что про запрет празднования дня рождения нигде не указано в священных книгах. Просто напросто запрещено праздновать этот день таким образом, который является характерным для немусульман. Например, зажигать свечи на торте, петь поздравительные песни и так далее.

Известный российский исламский деятель, советник казыя Татарстана Рустам Нургалеев высказал мнение СМИ, что этот день можно отметить как благодарность родителям за мучительные роды матери, за годы переживаний.

- Для меня это праздник моей мамы. В этот день я стараюсь со всей своей семьей быть рядом с ней, благодарю ее, выражаю свое почтение и уважение, - сказал он.

Отметим, экс-муфтий Чубак ажы Жалилов родился 21 января 1975 года в селе Бай-Мундуз Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в семье школьных учителей. Его отец Тажибай Жалилов преподавал математику, а мать английский язык. В семье он второй из шестерых детей.