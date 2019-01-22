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Кылычбек Султан: Я не могу быть игрушкой в руках несправедливой системы

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- Бакыт Стамов
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Экс-посол КР в Южной Корее Кылычбек Султан не будет баллотироваться на пост гендиректора КТРК. Об этом редакции VB.KG сказал он сам.

По его словам, он не может себе "позволить быть игрушкой несправедливой системы".

- Я намерен бороться с несправедливостью и не буду игрушкой в руках этой системы, - сказал он коротко.

Напомним, ранее в СМИ началось голосование по кандидатуре на пост гендиректора КТРК. Пользователей интернета просят выбрать среди таких известных деятелей медиа-пространства, как пресс-секретарь президента КР Толгонай Стамалиева, гендиректор телеканала "Апрель" Дмитрий Ложников, заместитель главы КТРК Шайрбек Абдрахманов, экс-посол КР в Южной Корее Кылычбек Султан, глава "5 канал" Эрнис Кыязов и другие.

К слову, в момент публикации материала Эрнис Кыязов набрал 54 процента. Толгонай Стамалиева 9 процентов, а Кылычбек Султан вместе с Дмитрием Ложниковым по 2 процента.

Сам Кылычбек Султан не так давно после скандала с чиновницей из Минсоцразвития был в кругу самых обсуждаемых отечественных персон. В частности, он тогда открыто осудил поведение экс-замминистра соцразвития Зууракан Каденовой, которая устроила дебош в самолете в аэропорту Сеула. Позже на пресс-конференции Султан рассказал подробности этого инцидента и заявил о нарушениях в диппредставительствах Кыргызстана, на которые не реагирует руководство МИД. Все это цепочкой повлекло за собой другие скандалы, когда, к примеру, депутаты подняли вопрос по незаконному использованию диппаспортов отечественными чиновниками.

Позже указом президента Кылычбек Султан был снят со своей должности, но не вернулся сразу в Кыргызстан, а сразу же заявил о своем намерении просить политического убежища у другой страны. Правда, своей угрозы он так и не выполнил, вернувшись как ни в чем не бывало на родину.


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URL: https://www.vb.kg/376164
Теги:
выборы, политика, Кылычбек Султан, скандал, МИД, КТРК
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