Снег, снег, снег... Преждевременная весна отменяется

Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 22-26 января

22 января ночью в отдельных районах Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской областей снег, по остальной территории без осадков.

22 января днем, 23 января и 24 января ночью без осадков.

24 января днем в отдельных районах снег.

22-24 января в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей временами туман.

На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с.

25 января в Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской областях в отдельных районах снег, в Ошской, Баткенской областях без осадков. 26 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 27-28 января

27-28 января без осадков. Температура воздуха существенно не изменится.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 22-24 января

22 января ночью снег. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица.

22 января днем и 23-24 января без осадков. Ветер западный 2-7м/с.

Прогноз погоды по городу Ош на 22-24 января

22-24 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.