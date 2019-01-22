До весны 37 дней. Световой день прибавился на полчаса

В Кыргызстане сегодня преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Бишкеке ночью −6, днем +3 градуса.

- В Иссык-Кульской области ночью −10, днем +1. В Таласской - ночью −8, днем +5, в Нарынской ночью −25, днем −8 днем. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −7, днем до +6 градусов, - информируют синоптики.

Геомагнитная обстановка спокойная. Но людям с ослабленным здоровье следует приготовится к ожидаемой 24 и 25 января сильной магнитной буре.

Восход солнца в 08:27, заход – в 18:01. Долгота дня - 09:31. За месяц день прибавился более чем на полчаса.

До весны 37 дней.