Небезопасную продукцию из Кыргызстана и Казахстана не пустили в Россию

С 14 по 20 января инспекторами Россельхознадзора пресечен незаконный ввоз в Новосибирскую область 6 партий растительной продукции высокого фитосанитарного риска общим весом 70,5 тонн.

Продукция следовала автомобильным транспортом с территории республик Казахстан и Кыргызстан для последующей реализации в Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Свердловской областях и была задержана на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации на фитосанитарном контрольном посту "Карасук".

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля и осмотра грузов было установлено, что 20 тонн яблок и 20 тонн томатов казахстанского происхождения следовали без маркировок, которые должны содержать информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере.

Две партии китайских орехов макадамия общим весом 10 тонн перевозились с несоответствием маркировки груза и информации, указанной в сопровождающих фитосанитарных сертификатах.

Кроме того, партия грецких орехов весом 500 кг кыргызстанского происхождения перевозилась без фитосанитарных сертификатов страны происхождения. Также 20 тонн узбекистанского изюма следовали в отсутствие копии фитосанитарного сертификата страны происхождения.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Все партии возвращены отправителям в республики Казахстан и Кыргызстан, а виновные лица привлечены к административной ответственности.