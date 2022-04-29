Громкое дело: Так кто же покалечил Егора?

- Дядя–я–я! Дядя–я–я! А–а–а–а–а! - Егорка кричал нечеловеческим голосом, стоя в кроватке, и закрывался ручками от полутемного угла комнаты. Глаза у него были закрыты, малыша колотило.

- Все, все, маленький, я рядом. Спи… - Наталья прижала внука к себе и стала укачивать. Малыш дернулся еще несколько раз и обмяк. Через пять минут он уже мерно похрапывал - сломанная переносица не дает ребенку дышать спокойно. Егор не может рассказать, что за дядя не оставил на нем живого места. Истину пытаются установить в суде. Ранее прошло очередное судебное заседание, но картина произошедшего яснее не стала.

Егор попал в реанимацию сокулукской больницы 3 февраля. Ожоги, порезы, гематомы, глубокие шрамы по всему телу свидетельствовали о систематическом истязании малыша. Врачи вызвали милицию, ребенка перевезли в Бишкек, в детскую больницу, поставили у палаты охрану. Мама и папа Егорки объяснили, что до такого состояния их сына довел хозяин фермы, где они живут и работают. Следователи задержали Александра Самаркина, поместили в СИЗО, началось следствие.

И тут мама мальчика - Алена Чумакова - передумала обвинять Самаркина в издевательствах над сыном. Она и не скрывала теплых отношений с работодателем: на очную ставку приезжала вместе с ним и его супругой, следователям спокойно рассказывала, что Самаркин "делал мужчину" из ее полуторагодовалого сына. Сажал на шпагат, ставил на горячие камни перед печкой, кусал, выкручивал уши… "Егор не плакал - наверное, ему не было больно", - рассказывала женщина. Следователи заносили ее слова в протоколы допросов, сомнений, что так все и было, похоже, и у кого не возникало.

Тем временем Егор лежал в больнице с бабушкой по папиной линии - Натальей Ягдаровой. Она прилетела из России, узнав, что случилось с внуком. Сейчас женщина назначена временным опекуном малыша.

- Полгода назад предлагала Алене: давай заберу Егорку на время. Вам полегче будет. Алена тогда была беременна третьим ребенком - от другого мужчины, не от моего сына. Она уходила к нему на полгода, потом вернулась к Коле уже беременной. Он ее принял, сказал: был чужой, будет мой. Но Алена решила все–таки отдать малыша биологическому отцу, а потом вернулась в семью. У них вроде все наладилось, мы переписывались, она присылала мне фотографии Егорки - целого, невредимого. Вот они, - Наталья показывает на экране телефона упитанного крепыша без единого шрамика на лице, с целыми ушками. На фото мальчик смотрит в сторону - значит, шейные позвонки на месте. Но полгода назад Алена с Колей устроились на фазенду смотреть за скотиной. И для Егорки начался кошмар, о котором он не сможет рассказать.

Кроме ожогов на лице и гематом в паху, врачи выявили у малыша трещину в основании черепа, разрыв лучевых сухожилий на обоих запястьях, перелом ноги. Также были повреждения лицевых нервов - Егорка не мог до конца закрывать глазки. После стационарного лечения малыша выписали на длительную реабилитацию. Сейчас он с бабушкой живет в квартире, адрес которой держится в секрете от обвиняемых и мамы Егора, позиция которой в этом деле, мягко говоря, неоднозначна.

- Алена однажды приехала навестить Егора. Она не привезла ему ни яблок, ни конфет. В кармане у нее был только диктофон - записывала наш с ней разговор. Я отказалась заводить ее в квартиру, поскольку опасаюсь провокаций, так и сказала ей. Предложила встречаться на улице, на игровой площадке в свободное от процедур время. Но больше она так и не приезжала, - объясняет Наталья.

…19 апреля в Сокулукском суде прошло второе заседание по делу Александра Самаркина. Его обвинят по статье "Истязание", наказание за которую от двух до пяти лет. Процесс уже преподнес немало сюрпризов потерпевшей стороне и журналистам, освещающим это резонансное дело. Атмосфера в зале суда больше напоминала спортивный ринг. "Болельщики" с задних рядов шумели, показывали оператору неуместные жесты пальцами. Во время допроса Алены Чумаковой адвокаты подсказывали ей ответы, а после замечания адвоката потерпевших судья Манасбек Кулмурзаев объявил перерыв на час, во время которого Чумакова уехала вместе с адвокатом подсудимого и его женой.

- Следующее заседание было отложено из-за того, что адвокат Самаркина уехал по срочным делам. Судья снова перенес допрос основного свидетеля - Чумаковой. У нее появилось время на подготовку. Также нас очень удивил прокурор - перед допросом он полностью зачитал Алене ее предыдущие показания. К слову, от них она отказалась, объяснив, что давала их под давлением… Сам же Самаркин вину признал частично - сказал, что нечаянно мог нанести только легкие повреждения. Откуда у него тяжелые травмы - подсудимый, якобы, не знает.

Во врачебной экспертизе сказано, что Егор попал в больницу с травмами, которые можно считать менее тяжким вредом здоровью. "Датировать" время получения черепно-мозговой травмы врачи не смогли. Наталья потребовала провести независимую экспертизу, ведь врач, описывающий ей рентген–снимок, сказала, что трещина еще не компенсирована, соответственно, травма получена недавно.

…Вопросов в этом деле еще очень много. Однозначных ответов на них нет. Важно, чтобы сейчас, пока еще идет суд, к делу подключились журналисты и детский омбудсмен, чтобы не спустить разбирательство на тормозах. Важно разобраться - кто же на самом деле изувечил ребенка. Ведь после суда предстоит решить, кто будет растить малыша.

Сейчас ему хорошо - раны и рубцы на коже затянулись. Днем - Егорка обычный малыш, резвый, веселый...

- Мама, мама, - радостно лопочет он, карабкаясь на колени бабушки Натальи. Обнимает ее за шею ручками, которые еще не расправляются в запястьях. Но наступает ночь, и из темного угла комнаты проступают очертания "дяди"…

P.S. Мы следим за развитием той истории. Вчера в 16.00 прошло очередное заседание суда. Мы расскажем о нем в следующую пятницу.