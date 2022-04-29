Погода
$ 83.77 - 84.77
€ 91.87 - 92.87

Громкое дело: Так кто же покалечил Егора?

303  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

- Дядя–я–я! Дядя–я–я! А–а–а–а–а! - Егорка кричал нечеловеческим голосом, стоя в кроватке, и закрывался ручками от полутемного угла комнаты. Глаза у него были закрыты, малыша колотило.

- Все, все, маленький, я рядом. Спи… - Наталья прижала внука к себе и стала укачивать. Малыш дернулся еще несколько раз и обмяк. Через пять минут он уже мерно похрапывал - сломанная переносица не дает ребенку дышать спокойно. Егор не может рассказать, что за дядя не оставил на нем живого места. Истину пытаются установить в суде. Ранее прошло очередное судебное заседание, но картина произошедшего яснее не стала.

Егор попал в реанимацию сокулукской больницы 3 февраля. Ожоги, порезы, гематомы, глубокие шрамы по всему телу свидетельствовали о систематическом истязании малыша. Врачи вызвали милицию, ребенка перевезли в Бишкек, в детскую больницу, поставили у палаты охрану. Мама и папа Егорки объяснили, что до такого состояния их сына довел хозяин фермы, где они живут и работают. Следователи задержали Александра Самаркина, поместили в СИЗО, началось следствие.

И тут мама мальчика - Алена Чумакова - передумала обвинять Самаркина в издевательствах над сыном. Она и не скрывала теплых отношений с работодателем: на очную ставку приезжала вместе с ним и его супругой, следователям спокойно рассказывала, что Самаркин "делал мужчину" из ее полуторагодовалого сына. Сажал на шпагат, ставил на горячие камни перед печкой, кусал, выкручивал уши… "Егор не плакал - наверное, ему не было больно", - рассказывала женщина. Следователи заносили ее слова в протоколы допросов, сомнений, что так все и было, похоже, и у кого не возникало.

Тем временем Егор лежал в больнице с бабушкой по папиной линии - Натальей Ягдаровой. Она прилетела из России, узнав, что случилось с внуком. Сейчас женщина назначена временным опекуном малыша.

- Полгода назад предлагала Алене: давай заберу Егорку на время. Вам полегче будет. Алена тогда была беременна третьим ребенком - от другого мужчины, не от моего сына. Она уходила к нему на полгода, потом вернулась к Коле уже беременной. Он ее принял, сказал: был чужой, будет мой. Но Алена решила все–таки отдать малыша биологическому отцу, а потом вернулась в семью. У них вроде все наладилось, мы переписывались, она присылала мне фотографии Егорки - целого, невредимого. Вот они, - Наталья показывает на экране телефона упитанного крепыша без единого шрамика на лице, с целыми ушками. На фото мальчик смотрит в сторону - значит, шейные позвонки на месте. Но полгода назад Алена с Колей устроились на фазенду смотреть за скотиной. И для Егорки начался кошмар, о котором он не сможет рассказать.

Кроме ожогов на лице и гематом в паху, врачи выявили у малыша трещину в основании черепа, разрыв лучевых сухожилий на обоих запястьях, перелом ноги. Также были повреждения лицевых нервов - Егорка не мог до конца закрывать глазки. После стационарного лечения малыша выписали на длительную реабилитацию. Сейчас он с бабушкой живет в квартире, адрес которой держится в секрете от обвиняемых и мамы Егора, позиция которой в этом деле, мягко говоря, неоднозначна.

- Алена однажды приехала навестить Егора. Она не привезла ему ни яблок, ни конфет. В кармане у нее был только диктофон - записывала наш с ней разговор. Я отказалась заводить ее в квартиру, поскольку опасаюсь провокаций, так и сказала ей. Предложила встречаться на улице, на игровой площадке в свободное от процедур время. Но больше она так и не приезжала, - объясняет Наталья.

…19 апреля в Сокулукском суде прошло второе заседание по делу Александра Самаркина. Его обвинят по статье "Истязание", наказание за которую от двух до пяти лет. Процесс уже преподнес немало сюрпризов потерпевшей стороне и журналистам, освещающим это резонансное дело. Атмосфера в зале суда больше напоминала спортивный ринг. "Болельщики" с задних рядов шумели, показывали оператору неуместные жесты пальцами. Во время допроса Алены Чумаковой адвокаты подсказывали ей ответы, а после замечания адвоката потерпевших судья Манасбек Кулмурзаев объявил перерыв на час, во время которого Чумакова уехала вместе с адвокатом подсудимого и его женой.

- Следующее заседание было отложено из-за того, что адвокат Самаркина уехал по срочным делам. Судья снова перенес допрос основного свидетеля - Чумаковой. У нее появилось время на подготовку. Также нас очень удивил прокурор - перед допросом он полностью зачитал Алене ее предыдущие показания. К слову, от них она отказалась, объяснив, что давала их под давлением… Сам же Самаркин вину признал частично - сказал, что нечаянно мог нанести только легкие повреждения. Откуда у него тяжелые травмы - подсудимый, якобы, не знает.

Во врачебной экспертизе сказано, что Егор попал в больницу с травмами, которые можно считать менее тяжким вредом здоровью. "Датировать" время получения черепно-мозговой травмы врачи не смогли. Наталья потребовала провести независимую экспертизу, ведь врач, описывающий ей рентген–снимок, сказала, что трещина еще не компенсирована, соответственно, травма получена недавно.

…Вопросов в этом деле еще очень много. Однозначных ответов на них нет. Важно, чтобы сейчас, пока еще идет суд, к делу подключились журналисты и детский омбудсмен, чтобы не спустить разбирательство на тормозах. Важно разобраться - кто же на самом деле изувечил ребенка. Ведь после суда предстоит решить, кто будет растить малыша.

Сейчас ему хорошо - раны и рубцы на коже затянулись. Днем - Егорка обычный малыш, резвый, веселый...

- Мама, мама, - радостно лопочет он, карабкаясь на колени бабушки Натальи. Обнимает ее за шею ручками, которые еще не расправляются в запястьях. Но наступает ночь, и из темного угла комнаты проступают очертания "дяди"…

P.S. Мы следим за развитием той истории. Вчера в 16.00 прошло очередное заседание суда. Мы расскажем о нем в следующую пятницу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417469
Теги:
суд, Бишкек, избил ребенка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  