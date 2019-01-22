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Бил ведром и смеялся. Мать сдала сына-убийцу милиции

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- Екатерина Улитина
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Бишкекчанин убил ведром своего собутыльника, а потом вместе с любовницей попытался спрятать тело в выгребной яме для сельского туалета. Чуйский областной суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, а его подругу к 6 годам в колонии для заключенных женщин.

Акт судебного решения опубликован на сайте Верховного суда.

Убийство произошло в ночь с 22 на 23 мая 2017 года в Соколукском районе Чуйской области. Бишкекчанин приехал в гости к своей матери. У нее дома вместе со своим приятелем и сожительницей они распивали алкоголь. Поздно ночью мужчины поругались и вышли во двор выяснить отношения. Ссора переросла в драку, один из них схватил ведро и несколько раз нанес удары по голове своему противнику.

На заседании суда мать подсудимого подтвердила это и рассказала, что видела, как ее сын ударил друга и оставил лежать во дворе. Тогда он был еще жив. Через некоторое время ее сын и его сожительница пошли проверить, как себя чувствует собутыльник, но вскоре вернулись в дом и смеясь сказали, что он мертв.

Хозяйка дома испугалась и убежала из дома. Спрятавшись в кустах, она вызвала милицию и стала наблюдать за происходящем.

Любовники сначала попытались спрятать тело в выгребной яме для сельского туалета, расположенного во дворе дома, но у них не получилось. Когда приехали милиционеры, пара сидела на песке рядом с трупом.

Чуйский областной суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, его подругу к 6 годам в колонии для заключенных женщин. Верховный суд оставил этот приговор в силе.


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URL: https://www.vb.kg/376185
Теги:
Верховный суд, приговор, суд, убийство, Чуйская область, Кыргызстан
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