Внесены изменения в Закон "О государственных закупках"

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственных закупках".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 6 декабря 2018 года.

Закон принят в целях устранения противоречий, недостатков и пробелов в нормах Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках", гармонизации с правовыми нормативными актами Евразийского Экономического Союза, а также приведения в соответствие с действующими законами Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу по истечении тридцати календарных дней со дня официального опубликования.