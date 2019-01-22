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Внесены изменения в Закон "О государственных закупках"

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственных закупках".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 6 декабря 2018 года.

Закон принят в целях устранения противоречий, недостатков и пробелов в нормах Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках", гармонизации с правовыми нормативными актами Евразийского Экономического Союза, а также приведения в соответствие с действующими законами Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу по истечении тридцати календарных дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/376192
Теги:
госзакупки, закон, парламент, президент, ЕАЭС, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сооронбай Жээнбеков
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