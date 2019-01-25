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Люки без крышек, обложенные травой... Кто обеспечит безопасность?

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- ВБ
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Добрый день! Вчера на ул.Ибраимова на пересечении ул.Московская прямо на проезжей части был открытый люк, кто-то, чтобы не провалились, обложил травой... Никаких знаков предупреждения, никаких ограждений не было... Очень опасная ситуация для водителей и пешеходов. Кто несет ответственность за это, почему сразу не реагируют соответствующие службы?

Народную новость прислала Айгул.

И вопрос от редакции - до каких пор будет возможна деятельность скупки металла, куда, судя по всему, и сдают ворованные люки?


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URL: https://www.vb.kg/376203
Теги:
ДТП, кража, ломбард, ремонт, Бишкек, ГУОБДД, мэрия
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