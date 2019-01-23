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Как доверить авто сотрудникам МВД после ДТП с пьяным милиционером?

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- Оксана Гут
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Сегодня, 23 января, депутаты Жогорку Кенеша продолжают обсуждать поправки в новые УПК. С вопросом к министру внутренних дел обратилась парламентарий от фракции "СДПК" Эльвира Сурабалдиева. Она раскритиковала статью в Уголовном кодексе "Непредставление транспорта работникам МВД, ГКНБ и медработникам".

- Никто не знает сколько средств вы тратите на транспорт. Что ваш, что бюджет ГКНБ засекречены. А после ДТП с участием пьяного милиционера, в котором погибла женщина, вам вообще никто не доверит свой транспорт, - заявила нардеп.

Отвечая Сурабалдиевой, Кашгар Джунушалиев отметил, что в ведомстве по части недопущения ДТП и повышения доверия граждан к милиции ведется работа. А виновник аварии со смертельным исходом ответит по закону.

- Уголовное дело возбуждено. К сидевшему за рулем сотруднику приставлен конвой в больнице. Решается вопрос об его аресте, - заключил глава МВД.

Напомним, жуткое ДТП произошло 21 января в Бишкеке. Инспектор УВД Октябрьского района, находившийся за рулем в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. Где от полученных травм скончалась пассажирка – 34-летняя сотрудница МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/376210
Теги:
ДТП, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Кодекс о проступках, МВД, Кашкар Джунушалиев, Сурабалдиева Эльвира
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