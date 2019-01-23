Циркачи массово увольняются в знак протеста

Артисты цирка написали массовое заявление об увольнении. Об этом, сегодня, 23 января сообщил руководитель труппы Данияр Болокбаев.

На имя министра культуры информации и туризма Азамата Жаманкулова направлено 35 заявлений от циркачей. На этот шаг артисты пошли в знак протеста против назначения на должность директора цирка Фархада Бекманбетова, который не имеет отношения к цирковому искусству.

- На такой шаг труппу вынудило пойти, заявление кандидата на должность директора Фархада Бекманбетова, где обвинил артистов в том, что они сами являются виновниками нынешней плачевной ситуации. Что цирк осваивая более 20 000 000 сомов мог бы показать результат.

При этом мы хоти подчеркнуть, что 12 000 000 сомов это фонд заработной платы, 2 500 000 отчисления в Соцфонд, а остальное уходит на коммунальные расходы. Мало того 2018-году команда Исанаева проиграла суд непонятной компании на сумму 4 500 000 сомов, благодаря чему цирк потерял почти половину годового бюджета, - говорится в сообщении труппы.

По их данным, главный бухгалтер и другие сотрудники продолжают противостоять творческому коллективу. Также они обращают внимание, что не нашли поддержки у министра культуры Азамата Жаманкулова.

- Жаманкулов давит на то, что кандидат поддерживаемый творческим коллективом Аида Акматова не соответствует квалификационным

требованиям. Тем самым министерство вводит в заблуждение общественность. В представленных документах, четко указано что 2005-2009 годы она работала главным администратором международных сборных программ и ассистентом директора в Германии, - сообщают артисты.

Артисты цирка собираются прийти к 15.30 к зданию министерства культуры. Информации и туризма, чтобы передать государству все кубки и грамоты, завоеванные на международных фестивалях и конкурсах.

Напомним, на вакантное кресло директора цирка претендуют два кандидата - балетмейстер Фархад Бекманбетов и гимнастка Аида Акматова, которую на этот пост выдвинули сами циркачи. В понедельник артисты вышли к зданию Белого Дома на митинг, чтобы привлечь внимание к проблемам цирка.