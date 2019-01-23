В АКФ идет голосование за лучший гол Кубка Азии. Мирлан Мурзаев в их числе

На сайте Азиатской конфедерации футбола началось голосование за лучший гол Кубка Азии. В пятерке кандидатов есть и футболист из сборной Кыргызстана Мирлан Мурзаев.

Помимо Мурзаева на обозрение болельщиков представлены голы таких игроков, как Баха Абдулрахман и Нгуен Цонг Пуонг из сборной Вьетнама, Али Ахмед Мабхут из Арабских Эмиратов и Ким Чжин Су из корейской сборной.

В момент публикации материала на сайте уже проголосовало 67662 человека. Мирлан Мурзаев вместе с корейским футболистом набрали по 2 процента. Нгуен Цонг Пуонг 95 процентов и остальные по нулям.

В связи с этим кыргызстанские пользователи интернета в соцсетях призвали соотечественников активнее участвовать в голосовании и поддержать игрока отечественной сборной.

Напомним, ранее сборная Кыргызстана дошла до 1/8 финала Кубка Азии, в матче которой уступила сборной ОАЭ со счетом 3:2.