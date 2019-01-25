Судимый по уголовной статье судья теперь стал адвокатом?

Добрый вечер. Написал в ГП КР заявление, чтоб они дали юридическую оценку указанным в заявлении фактам. Однако, как вы видите, они мне ничего подобного не ответили. Практически просто переписали все то, что я им написал в заявлении. А сотрудник прокуратуры мне в устной форме сказал, что ГП КР не дает юридических оценок, и велел обратится в ГКНБ КР. Кроме того, по его словам, из представителей государства никто не жаловался, поэтому и ущерба нет государству. Хотя Асанов получал зарплату, все необходимые документы могу позже скинуть при необходимости.

Народную новость прислал Искен