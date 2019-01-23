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Мэрия Бишкека освободила от незаконных объектов тротуар

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- ВБ
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В столице в процессе демонтажа находится три пристройки к магазинам и 3 объекта облегченного типа (реализация гриля), которые установлены на тротуаре без соответствующих документов.

Работа по очистке муниципальной территории проводится управлением землепользования и строительства по улицам Айни от проспекта Ч. Айтматова до улицы Шота Руставели.

Cо стороны Ленинского акимиата проведена разъяснительная работа о надлежащей организации торговли.

В результате проводимой работы освобождена территория площадью 100 квадратных метров.


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URL: https://www.vb.kg/376223
Теги:
мэрия, Бишкек, тротуар, незаконные постройки
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