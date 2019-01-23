Мэрия Бишкека освободила от незаконных объектов тротуар

В столице в процессе демонтажа находится три пристройки к магазинам и 3 объекта облегченного типа (реализация гриля), которые установлены на тротуаре без соответствующих документов.

Работа по очистке муниципальной территории проводится управлением землепользования и строительства по улицам Айни от проспекта Ч. Айтматова до улицы Шота Руставели.

Cо стороны Ленинского акимиата проведена разъяснительная работа о надлежащей организации торговли.

В результате проводимой работы освобождена территория площадью 100 квадратных метров.