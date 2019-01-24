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Сборную Кыргызстана по футболу как героев встретили в аэропорту

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 24 января, сборная Кыргызстана по футболу вернулась в Бишкек после проигрыша в 1/8 финала на Чемпионате Азии в Объединённых Арабских Эмиратах.

Самолет с футболистами на борту приземлился в аэропорту "Манас" в 5 часов утра. Несмотря на ранний час, подопечных Александра Крестинина встречали более 700 болельщиков.

Акшумкаровцы за последние годы завоевали любовь и уважение практически каждого из тысяч болельщиков. Однако их выступление на турнире Чемпионата Азии стало настоящим событием и гордостью для Кыргызстана.

Ребята не просто впервые в истории пробились на Чемпионат, но и, показав отличный футбол, вышли в основную таблицу турнира. От четверти финала их отделял всего шаг, но череда досадных событий не позволила им пройти дальше в турнирном рейтинге.

Федерация футбола Кыргызстана просит болельщиков не терять праздничное настроение. Сегодня в 15.00 на главной площади столицы состоится встреча болельщиков с футболистами и концерт.


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URL: https://www.vb.kg/376225
Теги:
аэропорт, ОАЭ, футбол, чемпионат, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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