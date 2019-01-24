Будьте внимательнее! Сегодня обещают сильную магнитную бурю

По Кыргызстану сегодня в отдельных районах слабый снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Бишкеке ночью −5, днем +6 градусов.

- В Иссык-Кульской области ночью −11, днем +3. В Таласской области ночью −10, днем +4. В Нарынской области ночью −21, днем −5. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −7, днем до +7, - информируют синоптики.

Сегодня прогнозируется сильное геомагнитное возмущение.

Восход солнца в 08:25, заход – в 18:03. Долгота дня - 09:35.

До весны 35 дней.