За рассылку в WhatsApp видео жестокой драки задержан кыргызстанец

В WhatsApp и других социальных сетях распространено видео жестокой драки, где двоих парней избивает до потери сознания толпа мужчин. Пользователям сообщалось, что якобы это произошло на территории Ошской области.

Однако в министерстве внутренних дел Кыргызской Республики установили, что это видео стали рассылать в Сети примерно неделю назад. А само происшествие случилось на территории Наманганской области Республики Узбекистан.

Генеральная прокуратура Узбекистана официально прокомментировала факт драки между молодыми людьми, заявив, что по нему возбужденно уголовное дело.

Что касается распространителя ролика, разжигающего межнациональную рознь в Кыргызстане, то он установлен и задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время с гражданином проводятся разъяснительные и профилактические беседы.

В МВД напоминают, подготовка и распространение материалов, разжигающих межрегиональную (межнациональную) вражду, влечет за собой уголовную ответственность в соответствие со статьей 313 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) УК КР.

Ведомство призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений в социальных сетях и Интернете и сообщать о возможных фактах в органы внутренних дел Кыргызской Республики по телефону – 102.

Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает граждан от уголовной ответственности.