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Кто может стать новым премьером Кыргызстана?

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- Виктория Григоренко
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"То, что нынешнее правительство уйдет в отставку нынешней весной, уже практически не вызывает сомнений. Это, думаю, уже понимают и сами члены кабмина". Об этом VB.KG сообщил экс-депутат ЖК, политолог Алишер Мамасалиев.

По его мнению, произойдет это при первом политическом обострении в формате "жертвоприношения" для снижения накала в обществе.

- Отставка правительства влечет за собой автоматический развал коалиции большинства. Формирование новой потребует определенного времени, следовательно, отвлечет недовольное население. Но самое главное - будет назначен и новый премьер-министр. Лично я считаю, что выбор падет на представителя северного региона страны, чтобы уровнять баланс на политическом пространстве "южан" и "северян". КР нужен яркий и пользующейся авторитетом политик, который должен будет консолидировать политические силы, сформированные в северных областях, плюс иметь поддержку парламента. Поэтому было бы целесообразно, если бы главой кабмина стал один из лидеров депутатских фракций. Это позволило бы еще и восстановить свою политическую репутацию, - отметил Мамасалиев.

Политолог добавил, что премьером после внесенных референдумом 2017 года поправок отныне может стать и депутат ЖК.

- Если главой кабмина выбирается лидер фракции парламента, то он не теряет свой мандат. После отставки он сможет спокойно вернуться в ЖК, - напомнил Мамасалиев.

Что касается возвращения на кресло главы кабмина бывших премьеров, то, по мнению политолога, такое вряд ли возможно.

- Лично я подобного примера не помню. Думаю, и "эксы" понимают слабую перспективу такого исхода. Конечно, тот же Омурбек Бабанов был очень самостоятельным премьером в сфере кадровых и политических решений, но уж слишком независимым. Что же касается, скажем, Темира Сариева, то тут резонно вспомнить, как и по какой статье он ушел с этой должности. Поэтому его возвращение будет весьма неоднозначным. Тем более с учетом того, что именно этот созыв ЖК ранее и отправил его в отставку. Случись такое, критики законодательного органа со стороны экспертов и общественности избежать точно не получится, - подчеркнул Мамасалиев.

В заключение беседы политолог добавил, что показателем парламентаризма станет именно премьер – лидер политфракций.

- Уверен, что и народ положительно отреагирует на подобный расклад на политической арене, - подытожил Алишер Мамасалиев.


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URL: https://www.vb.kg/376234
Теги:
Бакыт Торобаев, Омурбек Бабанов, Темир Сариев, коалиция, отставка, парламент, правительство, президент, развал коалиции, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Алишер Мамасалиев
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