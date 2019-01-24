Эксперт опасается продажи стратегических активов энергоотрасли Кыргызстана

На многострадальную энергетическую отрасль экс-президенты Кыргызстана трижды производили "покушение", сообщил VB.KG эксперт по энергетике Расул Умбеталиев.

Он напомнил, как в 2001 году сын Аскара Акаева - Айдар Акаев - совместно со Всемирным Банком приняли антинародное решение по разделению ОАО "Кыргызэнерго" на три отдельные части: вырабатывающие, передающие и распределяющие компании.

- Командой Айдара Акаева и Алексея Ширшова были подготовлены документы по разграблению главных энергетических объектов Кыргызстана. События 24 марта 2005 года не позволили осуществить намеченные планы по продаже стратегически важных государственных предприятий. Однако в 2008-2009 годах сын экс-президента Курманбека Бакиева - Максим Бакиев - продолжил дело своего предшественника, предварительно списав все задолженности по налогам и кредитам энергетических компаний и отменив Закон КР "Особый статус Каскада Токтогульских ГЭС" при поддержке депутатов ЖК КР, - отметил Умбеталиев.

Заранее выкупленное группой Максима Бакиева ОсОО "Чакан ГЭС" захватывает ОАО "Северэлектро" и ОАО "Востокэлектро". Первой на очереди по продаже энергоактивов находилась Токтогульская ГЭС.

- Участниками этих незаконных и антигосударственных операций были сотрудники ЦАРИИ Сапар Исаков и Айбек Калиев. Но осуществлению уже их планов помешали события 7 апреля 2010 года. В декабре 2015 года экс-министр промышленности и энергетики Кубанычбек Турдубаев и его заместитель Айбек Калиев приносят в ЖК КР законопроект о создании Нацэнегохолдинга, где НЭХК не подотчетен парламенту и правительству, не вправе эту компанию проверять и Счетная палата КР. Правда, депутаты ЖК КР тогда не поддержали этот законопроект, - делится Умбеталиев.

- Однако в январе 2016 года, согласно постановлению Правительства КР за подписью премьер-министра Темира Сариева, создается НЭХК со 100 процентной долей участия государства. Про основного инициатора упразднения МЭП КР и образования НЭХК Кубанычбека Турдубаева забывают, и главой новой организации становится Айбек Калиев, - делится эксперт.

- Через некоторое время государственное предприятие НЭХК неожиданно становится ОАО "НЭХК". При этом госакции энергокомпаний в объеме 81 процента, принадлежащие ФУГИ, передаются в уставной капитал ОАО "НЭХК". Более того, нынешний председатель ОАО "НЭХК" Азамат Абдыкадыров неоднократно заявлял, что нацэнергохолдинг является частной компанией, но при этом НЭХК определяет все стратегически важные задачи энергетической отрасли Кыргызстана. Но как частное предприятие может владеть и управлять государственным пакетом акций? Это просто нонсенс и абсурд в национальном масштабе. То есть важно понимать, что, если завтра правление НЭХК решить продать Токтогульскую ГЭС, то никто и ничто воспрепятствовать им в этом не сможет, - резюмировал Умбеталиев.

Эксперт по энергетике добавил, что угроза продажи основных стратегических активов энергетической отрасли сохраняется.

- Ведь есть и другие чиновники, крайне заинтересованные в покупке национального достояния простого народа Кыргызстана, - заключил Расул Умбеталиев.