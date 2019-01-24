Проштрафившийся чиновник стал директором цирка

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов назначил на должность директора цирка Фархада Бекманбетова. Об этом сообщили в министерстве культуры.

В 2016-2017 году он работал заместителем министра культуры, информации и туризма. Правда, дела у него шли не слишком хорошо. В феврале 2017 года он получил выговор от Сооронбая Жээнбекова, который в то время был премьер-министром. Через три месяца его и вовсе уволили с формулировкой "за недостатки в организации исполнительской дисциплины" - не справлялся с дисциплиной у подчиненных. Скорее всего, и на этот раз у Бекманбетова возникнут проблемы с подчиненными. До своего назначения он успел настроить против себя практически весь творческий коллектив.

Во-первых, циркачи хотели видеть своим руководителем цирковую гимнастку Аиду Акматову, кроме того, их оскорбило высказывание Фархада Бекманбетова, в котором он якобы переложил ответственность за плохое состояние цирка на самих артистов.

Руководитель цирковой труппы Данияр Болокбаев рассказал VB.KG, что министр культуры уже представил нового руководителя сотрудникам цирка. Однако большая часть творческого коллектива цирка отсутствовала, так как накануне они написали в знак протеста заявления об увольнении.

- Скорее всего, мы и дальше будем придерживаться своей позиции. Наши заявления об увольнении лежат у министра, он пока ничего не ответил. Подождем его реакции, - сказал Болокбаев.

Напомним, ранее циркачи выходили на митинг с требованием обратить внимание на проблемы цирка и назначить руководителем человека из цирковой среды.

Биография Фархада Бекманбетова

Фархад Бекманбетов родился 26 марта 1976 года в селе Кара-Сай Кара-Бууринского района Таласской области.

1993-1998 – экономический факультет Кыргызского государственного национального университета имени Ж.Баласагына, специальность "Финансы и кредит"

2005-2008-х юридический факультет Кыргызской государственной юридической академии

Опыт работы

1998–2001-м - главный бухгалтер ЧФ "Ачекей"

2001-2006-м - директор ОсОО "Ачекей-Мобил"

С 2006-го по настоящее время - продюсер киностудии "Айтыш-фильм".

С 2008-го по настоящее время - директор Общественного фонда "Айтыш".

С октября 2009-го - соискатель отдела права Института философии и политико-правовых исследований Национальной академии наук КР.

С 2013-го – председатель наблюдательного совета ОТРК

2016-2017 – первый заместитель министра культуры, информации и туризма

2019 – директор Государственного цирка.