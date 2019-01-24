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Президент живет в городе, а здесь хозяева мы. Самоуправство в регионах

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- Виктория Григоренко, Эркин Курманов
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В редакцию VB.KG обратился житель села Тендик Кочкорского района Нарынской области Бактыбек Осмонов. Семь лет назад мужчина основал у себя в регионе семеноводческий кооператив и взял в аренду земельный участков в 13,5 гектаров. В этом году, несмотря на имеющиеся у него на руках документы, аким района и глава айыл окмоту отказываются продлевать сроки аренды этого земельного участка. Отчаявшись найти справедливость, фермер обратился к президенту страны, правительству и ЖК с просьбой помочь ему в борьбе за свои законные права.

В заявлении жителя региона говорится:

"Господин президент Сооронбай Жээнбеков, господин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, депутаты ЖК!

Я, Осмонакунов Бактыбек, житель селе Тендик Кочкорского района Нарынской области в 2012 году создал семеноводческий кооператив "Чон-Булак" и взял в аренду земельный участок площадью 13,4 гектара. Все документы были оформлены мной в соответствии законодательства КР: имеются разрешительные документы на кыргызском и русском языках, приказ министра сельского хозяйства КР, сертификат, ходатайство, протокол, заключение Департамента. Однако в данное время аким района и глава айыл окмоту отказываются продлевать сроки аренды этого земельного участка.

Я обратился акиму района и главе айыл окмоту с просьбой продлить сроки аренды земельного участка и выделить дополнительный земельный участок. Тем более, что ранее вопрос был согласован с министром сельского хозяйства КР Нурбеком Мурашевым. Тому подтверждение - соответствующие документы, приказ, ходатайство. Но несмотря на это, аким района и глава айыл окмоту открыто говорят мне: "Обращайся куда хочешь, мы не дадим тебе разрешения, президент и премьер-министр живут в городе, а здесь хозяевами являемся мы и сами решаем кому и как сдавать в аренду земельные участки".

По поводу самоуправства акима района и главы айыл окмоту я обращался с заявлениями в адрес замгубернатора области, руководителю аппарата губернатора, но как говорится, воз и ныне там.

Кроме этого, в Кочкорском районе имеются многочисленные факты нарушения законодательства КР по аренде земельных участков и пастбищ, а руководители района и айыл окмоту занимаются продажей земельных участков, зданий, складов, кормоцехов (остались только каркасы) и техника. Они распоряжаются всем государственным имуществом по своему усмотрению. У нас имеются документы и фотографии о многочисленных фактах хищения государственного имущества на территории района и айыл окмоту.

Я прошу Вас обратить внимание на эти вопиющие нарушения и оказать содействие в решении этих вопросов".

От редакции добавим, что заявление жителя Нарынской области примечательно еще и потому, что правительство ни один год делает ставку на создание и развитие именно кооперативных хозяйств, всячески стимулируя их создание. То есть, действия местных властей однозначно идут в разрез со стратегией правительства страны.


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URL: https://www.vb.kg/376243
Теги:
земельный участок, Нарынская область, президент, сельское хозяйство, Кыргызстан, Минсельхоз, Сооронбай Жээнбеков, Нурбек Мурашев
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