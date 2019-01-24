Омурбек Текебаев в следующем году выйдет на свободу

Планы Текебаева связаны всё с теми же его личными интересами. Это мечта о президентстве и игнорирование интересов государства. Текебаев увидел, у кого имеются шансы стать следующим президентом. Это премьер-министр Бабанов. Поэтому он устроил интриги, не дал Бабанову работать и довел дело до отставки. При назначении Сатыбалдиева премьер-министром заранее прогнозировалось, что если Сатыбалдиев проработает хорошо на посту главы правительства и обретет доверие народа, то будет претендовать на пост президента. После его отставки говорил, что посадит Сатыбалдиева. Я спросил Омурбека Чиркешовича: "Почему вы так делаете? Вы только вчера убрали Бабанова и поставили Сатыбалиева". Для Текебаева политика как игра в шахматы, от которой он получает удовольствие. У него нет ответственности. Что с народом, есть ли рост в экономике, укрепились ли национальные интересы – это Текебаева не волнует. Ему надо одно – побеждать оппонентов. Кто посадил Келдибекова? Атамбаев? Нет, Текебаев. Кто гоняет Камчыбека Ташиева? Не Атамбаев – Текебаев. Главная цель – устранить конкурентов до следующих выборов, очистить себе дорогу. Он думает не о государстве, больше печется о себе
Вот такая эта собака!