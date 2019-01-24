Омурбек Текебаев в следующем году выйдет на свободу

Лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев уже 10 февраля 2020 года будет переведен в колонию-поселение. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова.

По ее словам, крайний срок представления о переводе 10 февраля 2020 года.

- Документы о переводе готовит администрация колонии, где отбывает заключение Текебаев, - пояснила она.

Вместе с тем, представитель ГСИН не исключает, что в следующем году Омурбек Текебаев может выйти на свободу.

- Как он попадет в колонию-поселение, он вначале пройдет карантин. Таким образом руководство колонии наблюдает за заключенными. Только после того, как оно убедится, что заключенный благонадежен, то с ним могут заключить договор, по которому он будет находиться на свободе, но отмечаться один раз в неделю, - добавила Сабатарова.

Напомним, в прошлом году экс-президент Роза Отунбаева и лидеры депутатских фракций ЖК ходатайствовали перед президентом о помиловании экс-депутата Омурбека Текебаева. Позже комиссия по помилованию при главе государства отказала в удовлетворении ходатайства с связи с тем, что для удовлетворения обращения необходимо согласие самого заключенного. Сам Текебаев отказался просить помилования.