Погода
$ 69.76 - 69.88
€ 79.10 - 79.90

Омурбек Текебаев в следующем году выйдет на свободу

353  1
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев уже 10 февраля 2020 года будет переведен в колонию-поселение. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова.

По ее словам, крайний срок представления о переводе 10 февраля 2020 года.

- Документы о переводе готовит администрация колонии, где отбывает заключение Текебаев, - пояснила она.

Вместе с тем, представитель ГСИН не исключает, что в следующем году Омурбек Текебаев может выйти на свободу.

- Как он попадет в колонию-поселение, он вначале пройдет карантин. Таким образом руководство колонии наблюдает за заключенными. Только после того, как оно убедится, что заключенный благонадежен, то с ним могут заключить договор, по которому он будет находиться на свободе, но отмечаться один раз в неделю, - добавила Сабатарова.

Напомним, в прошлом году экс-президент Роза Отунбаева и лидеры депутатских фракций ЖК ходатайствовали перед президентом о помиловании экс-депутата Омурбека Текебаева. Позже комиссия по помилованию при главе государства отказала в удовлетворении ходатайства с связи с тем, что для удовлетворения обращения необходимо согласие самого заключенного. Сам Текебаев отказался просить помилования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376246
Теги:
Ата Мекен, ГСИН, колонии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Куба
24.01.2019, 16:07

Планы Текебаева связаны всё с теми же его личными интересами. Это мечта о президентстве и игнорирование интересов государства. Текебаев увидел, у кого имеются шансы стать следующим президентом. Это премьер-министр Бабанов. Поэтому он устроил интриги, не дал Бабанову работать и довел дело до отставки. При назначении Сатыбалдиева премьер-министром заранее прогнозировалось, что если Сатыбалдиев проработает хорошо на посту главы правительства и обретет доверие народа, то будет претендовать на пост президента. После его отставки говорил, что посадит Сатыбалдиева. Я спросил Омурбека Чиркешовича: "Почему вы так делаете? Вы только вчера убрали Бабанова и поставили Сатыбалиева". Для Текебаева политика как игра в шахматы, от которой он получает удовольствие. У него нет ответственности. Что с народом, есть ли рост в экономике, укрепились ли национальные интересы – это Текебаева не волнует. Ему надо одно – побеждать оппонентов. Кто посадил Келдибекова? Атамбаев? Нет, Текебаев. Кто гоняет Камчыбека Ташиева? Не Атамбаев – Текебаев. Главная цель – устранить конкурентов до следующих выборов, очистить себе дорогу. Он думает не о государстве, больше печется о себе

Вот такая эта собака!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  