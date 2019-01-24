Кто лоббировал директора цирка? Ответ министра культуры

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов уверен, что аудиозапись, появившаяся в социальных сетях, является частью информационной войны, которую затеяли против него некие политические силы. Об этом он заявил VB.KG

Речь идет об аудиозаписи, на которой якобы министр культуры Жаманкулов в телефонном разговоре обещает после нового года лоббировать Фархада Бекманбетова на пост директора цирка. Голоса второго собеседника не слышно.

- Пару дней назад я встречался со сторонниками одного из кандидатов на пост директора цирка. Они мне сказали, что если не выберут нужного им кандидата, то против меня начнется информационная война. Она началась, - прокомментировал появившуюся запись министр.

По его мнению, за артистами, которые активно продвигали своего кандидата стоят куда более влиятельные и богатые люди. Их имена от отказался озвучивать, сославшись, что "это большая политика".

- Возможно артистам что-то пообещали, может быть ввели в заблуждение. Но, в этой ситуации я нем мог поддаться давлению. Почему я должен идти на встречу? Если я сегодня дам поблажку одним, то остальные подумают, что это хороший способ добиться кресла. Честно говоря, я не хочу работать с человеком, который для получения, желаемого использует подобные методы (видимо речь идет о митингах и заявлениях артистов – прим. Vb.kg), - добавил Жаманкулов.

По поводу назначения Фархада Бекманбетова, министр культуры ответил, что сегодня в среде искусства очень мало хороших менеджеров.

- Министерство культуры вышло на Фархада Бекманбетова и мы предложили ему возглавить цирк, так как больше не увидели достойной кандидатуры, которые могли бы сейчас занять это место. Да, он не циркач, но директор и не должен выступать на арене. Он должен понимать, как привлечь зрителя и сделать интересное шоу, - сказал Азамат Жаманкулов.

Он добавил, что не собирается увольнять артистов цирка и предлагает им вернуться к работе.

Напомним, место директора Государственного цирка освободилось месяц назад. На пост претендовали два кандидата: потомственная циркачка Аида Акматова и бывший заместитель министра культуры, председатель наблюдательного совета ОТРК Фархад Бекманбетов. Циркачи вышли на митинг с требованием назначить директором Акматову. В случае отказа они пообещали уволиться. Вчера 35 артистов действительно написали заявления на имя министра культуры.

Сегодня стало известно, что новым директором все же назначили Бекманбетова. Через пару часов в социальных сетях появилась аудиозапись, на которой голос, по утверждению автора Азамата Жаманкулова обещает после нового года начать лоббировать Фархада Бекманбетова в качестве директора цирка.